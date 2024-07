VENEZIA (ITALPRESS) – “Il diploma è lo spartiacque tra la giovinezza e l’età adulta, ora vi aspettano nuove sfide e vi auguro di raggiungere traguardi importanti. Perseguite i vostri obiettivi con la determinazione che vi ha già contraddistinto e continuate a coltivare le vostre passioni”. Con queste parole la presidente del Consiglio comunale Ermelinda Damiano ha accolto, questa mattina a Ca’ Loredan, alcuni degli studenti che si sono diplomati negli Istituti superiori veneziani con il massimo dei voti.

Un’occasione per fare i complimenti a nome del Comune di Venezia, per congratularsi con i ragazzi per gli ottimi risultati conseguiti, e per raccontare – ha sottolineato la presidente Damiano – delle storie di successo che hanno per protagonisti dei giovani. “Non mancheranno le difficoltà, dovrete affrontare delle sfide anche difficili ma impegno e sacrificio portano sempre ai risultati prefissi”. Non ha mancato, la presidente, di ringraziare anche le famiglie presenti in sala consiliare: “Dietro questi ragazzi e il loro successo ci sono anche i vostri sacrifici. E voi, ragazzi, siate sempre loro grati, vedrete che anche nella nuova fase della vita che state per affrontare loro vi sosterranno, sempre”.

Seduti sugli scranni del Consiglio comunale i nove diplomati hanno raccontato uno a uno la loro esperienza, i loro prossimi studi, l’impegno per la scuola ma anche per lo sport, praticato in alcuni casi a livello agonistico: la calciatrice futura biotecnologa, la schermitrice con l’obiettivo della tecnologia diagnostica in campo medico, il pallavolista già iscritto a Ingeneria civile. O ancora un pianista e un cantante col sogno dell’ America. Due dei ragazzi sono invece alle prese con i concorsi e le prove attitudinali per entrare ai corsi per sottufficiali della Guardia di Finanza e della Marina Militare.

A tutti i diplomati è stato consegnato un volume che racconta la storia del Padiglione Venezia e Giardini della Biennale, e un attestato di encomio. I giovani, che al termine della consegna dell’attestato hanno visitato Ca’ Farsetti con la presidente Damiano, e a cui nei prossimi giorni si aggiungeranno altri diplomati con il massimo dei voti, sono: Niccolò Duodo (Liceo Foscarini), Manuel Marchiori (Liceo Stefanini), Alvise Cesaro (Istituto Pacinotti), Jacopo Brocca (Istituto Pacinotti), Raffaele Riccardo Guerrera (Liceo Stefanini), Anna Arsiè (Liceo Stefanini), Stella Rossato (Istituto Pacinotti), Francesco Ricci (Scuola Navale Militare Francesco Morosini), Gianmarco Gaggiato (Istituto Pacinotti).

foto: ufficio stampa Comune di Venezia

(ITALPRESS).