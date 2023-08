VENEZIA (ITALPRESS) – Un diploma a ricordo, i doverosi complimenti, ma anche alcuni utili consigli per il prosieguo della loro carriera scolastica e per la vita di tutti i giorni. E’ quanto oggi la presidente del Consiglio comunale, Ermelinda Damiano, a nome della Città, ha dispensato questa mattina, a Ca’ Farsetti, a una quindicina di studenti degli istituti cittadini che si sono particolarmente distinti negli ultimi esami di maturità, conseguendo il massimo dei voti. “E’ bello – ha sottolineato la presidente – condividere con questi ragazzi un risultato importante ottenuto grazie alla loro intelligenza, al loro impegno, alla loro determinazione. Ragazzi che restituiscono un’immagine positiva della loro generazione, e a cui auguriamo con tutto il cuore di poter vedere realizzati, in futuro, tutti i propri sogni”. Ad essere premiati questa mattina sono stati: Giovanna Vecchiato, Matilde Milan, Beatrice Romagna, Anna Makela, Simone Barizza, Elena Gallina, Damiano Chinellato, Riccardo Cercato, Gloria Bognolo, Irene Cincotto, Maria Filippini, Giulia Ricciuti, Giulia Tamburrano, Marco Boscolo Moretto.

Foto: ufficio stampa comune di Venezia

(ITALPRESS).