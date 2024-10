LA VALLETTA (MALTA) (MNA/ITALPRESS) – La popolazione di Malta ha ora raggiunto oltre 563.000 persone, secondo le ultime statistiche nazionali. Il numero di persone a Malta è aumentato di quasi 21.000, ovvero del 4%, in un anno, raggiungendo quota 563.443 entro la fine del 2023. Questa cifra era di 542.051 un anno prima. Questo aumento è stato guidato principalmente dall’immigrazione, che ha raggiunto il suo livello più alto di sempre, con oltre 42.000 persone che si sono trasferite a Malta nel corso del 2023. Circa 33.000 erano cittadini di paesi terzi, tra cui cittadini del Regno Unito, con quasi 7.000 cittadini dell’UE che hanno cominciato a vivere a Malta. Circa 2.200 cittadini maltesi sono tornati a Malta nel 2023, dopo un periodo vissuto all’estero. Nel frattempo, l’emigrazione è quasi raddoppiata, passando da 13.000 nel 2022 a oltre 21.000 l’anno successivo. La maggior parte delle persone che hanno lasciato il paese erano cittadini di paesi terzi, con 13.500 che hanno lasciato Malta durante l’anno, insieme a 6.000 cittadini dell’UE e 1.700 maltesi. L’emigrazione di Malta ha avuto un effetto anche sull’equilibrio di genere nella popolazione maltese. Le donne a Malta erano più numerose degli uomini fino al 2013. Oggi ci sono 34.000 uomini in più a Malta rispetto alle donne. Gran parte di questa differenza può essere riscontrata tra le persone in età lavorativa tra i 20 e i 50 anni, che costituiscono circa la metà della popolazione. In questo gruppo, ci sono 35.000 uomini in più rispetto alle donne. Le persone con più di 60 anni ora costituiscono poco meno di un quarto della popolazione totale. Nel 2023 sono nati 4.462 bambini, più che in qualsiasi altro anno dal 2016. Il conteggio dell’anno scorso è stato di 153 in più rispetto all’anno precedente. In quasi la metà di tutte le nascite, il genitore che ha partorito aveva un’età compresa tra i 30 e i 34 anni, con un altro su cinque tra i 35 e i 39 anni, il che suggerisce che meno persone scelgono di avere figli durante i loro 20 anni. I decessi durante l’anno hanno superato la soglia dei 4.000, ma sono stati di meno a qualsiasi altro momento dal 2019, con Malta che ha registrato 200 decessi in meno l’anno scorso rispetto al 2022. Sette decessi su dieci hanno riguardato persone di età superiore ai 75 anni. Nel frattempo, la mortalità infantile è scesa ai livelli più bassi degli ultimi 15 anni, con solo 16 decessi tra i bambini di età inferiore a un anno. Questa è la metà del massimo di 34 registrato nel 2008.(ITALPRESS).

