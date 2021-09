La pandemia raccontata in un docufilm, il trailer di Isolation

Isolation è un docufilm collettivo su cosa abbia vissuto l’Europa nel 2020 in piena pandemia, attraverso lo sguardo di cinque registi di nazionalità diverse: per l'Italia Michele Placido, per la Germania Julia Von Heinz, per la Svezia Olivier Guerpillon, il regista inglese Michael Winterbottom e il belga Jaco Van Dormael. La pellicola uscirà in sala come evento il 4, 5 e 6 ottobre. mgg/gtr