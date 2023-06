MISANO ADRIATICO (ITALPRESS) – Un fine settimana speciale per Pirelli quello appena conclusosi a Misano: la casa di pneumatici italiana ha infatti celebrato i 20 anni come fornitore unico del Mondiale Superbike insieme a piloti di ieri e di oggi che hanno scritto pagine indelebili di questa storia. Sul campo di gara i protagonisti indiscussi sono stati ancora una volta Alvaro Bautista e Ducati che a Misano hanno ottenuto pole position, realizzato il record della pista e vinto tutte e tre le gare in palio. Lato pneumatici a rubare la scena è stata la nuova SCQ di sviluppo che, dopo aver contribuito nella giornata di sabato al nuovo record della pista realizzato da Bautista, oggi è stata utilizzata con successo da praticamente tutti i piloti per la Superpole Race.

La bandiera rossa, sventolata nel corso dell’ottavo giro per un incidente che ha coinvolto Lecuona e Petrucci, ha posto fine alla Superpole Race con due giri di anticipo. La scelta pneumatici per questa gara è stata pressochè unanime per quanto riguarda il posteriore: praticamente tutti i piloti, con le sole eccezioni di Bautista e Ruiu che hanno utilizzato la SCX, hanno optato per la nuova SCQ di sviluppo (specifica C0004). All’anteriore la maggior parte ha scelto la SC1 di gamma anche se non è mancato chi ha optato per la più morbida, la SC0 di sviluppo. Rispetto a Gara 1 disputata ieri, oggi in Gara 2 la soluzione posteriore SCX-A (specifica B0800) è stata invece scelta anche dai piloti Yamaha ufficiali, Toprak Razgatlioglu e Andrea Locatelli, che ieri avevano preferito la SCX di gamma. All’anteriore la SC1 di gamma resta l’opzione più usata. Axel Bassani (Motocorsa Racing) ottiene comunque il terzo gradino del podio utilizzando la nuova SC0 di sviluppo anteriore.

Nel WorldSSP Stefano Manzi con Yamaha ha interrotto il momento magico di Nicolò Bulega soffiandogli l’ennesimo successo all’ultimo giro di Gara 2 mentre nel WorldSSP300 Bruno Ieraci (ProDina Kawasaki Racing) realizza una bellissima doppietta. In Gara 2, corsa con condizioni soleggiate e 38° gradi centigradi di asfalto, i piloti hanno confermato la scelta pneumatici di Gara 1, quindi tutti su SCX di gamma posteriore e la stragrande maggioranza su SC1 di gamma anteriore. Sei i piloti che hanno scelto all’anteriore la SC1 in misura maggiorata 125/70. Per il pilota riminese della Yamaha questo è il primo successo dell’anno, il secondo nel WorldSSP e l’undicesimo podio mentre per il team Ten Kate Racing Yamaha questa è la 100a vittoria nel WorldSSP. “Quello di Misano per noi di Pirelli è stato un weekend davvero speciale perchè abbiamo celebrato i nostri 20 anni come fornitori unici del Mondiale Superbike con i Campioni del Mondo che hanno fatto la storia di questi due decenni e con addetti ai lavori e rappresentanti delle case, dei team, di Dorna e della FIM – il bilancio di Giorgio Barbier, direttore Racing Moto Pirelli – Un weekend di festa per i nostri 20 anni nel WorldSBK. E’ stato bello ed emozionante festeggiare insieme a così tanti amici un traguardo come questo che non ha eguali sulla scena motorsport internazionale. Anche l’azione in pista ci ha regalato soddisfazioni: la nuova SCQ di sviluppo è stato molto apprezzata dai piloti che l’hanno usata sia nelle qualifiche che per i 10 giri della Superpole Race, e questo era esattamente l’obiettivo che ci eravamo dati. I miei complimenti a Bautista e a Ducati, ma anche a tutti gli altri piloti, per le belle gare che hanno regalato ai tantissimi appassionati che non hanno saputo resistere al richiamo della Superbike e hanno animato il circuito di Misano in queste tre belle giornate di gare e di festeggiamenti per Pirelli”.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

