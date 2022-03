MILANO (ITALPRESS) – Helbiz (NASDAQ: HLBZ) ha annunciato il rinnovo completo della propria flotta di veicoli elettrici già presenti a Milano con nuovi mezzi ancora più sicuri e tecnologicamente avanzati.

E’ la volta di Milano, che da oggi vedrà su strada i nuovi monopattini Helbiz, tecnologicamente avanzati, più sicuri e migliorati, anche sotto il punto di vista del comfort.

La nuova flotta, che va a sostituire i 750 mezzi già presenti in città, è caratterizzata da novità importanti a livello tecnologico e visivo, allineandosi al decreto-legge.

Tra le novità più attese ci sono certamente gli indicatori luminosi di svolta fronte e retro, che incrementano la sicurezza del cliente a bordo del mezzo. Con una batteria a lunga durata e porta cellulare incorporato, i nuovi monopattini Helbiz sono dotati di apposite luci led poste sotto la pedana, che indicano lo stato di carica della batteria: questo renderà non solo il monopattino più visibile al cliente, ma gli permetterà di conoscere a prima vista il livello di carica del mezzo.

Il parafango più robusto e il doppio freno rendono i monopattini Helbiz più sicuri, mentre gli ammortizzatori anteriori donano maggiore comfort alla guida su tutte le tipologie di pavimentazione stradale. I nuovi mezzi sono inoltre equipaggiati con sistema IOT di nuova generazione inserito all’interno del monopattino, per una maggiore precisione nella localizzazione del GPS, che aiuterà ad evitare i parcheggi in zone e in modalità non consentite.

Novità anche a livello di branding: a caratterizzare il nuovo mezzo è il rinnovato colore azzurro della livrea;

Helbiz, infatti, si innova rivoluzionando anche la propria immagine, scegliendo un colore facilmente riconoscibile e visibile. Grazie a questa scelta stilistica, i valori fondanti di Helbiz sono ulteriormente esaltati e portati all’attenzione dei clienti: l’azzurro della livrea, infatti, rappresenta responsabilità, creatività e fiducia, ma anche freschezza e innovazione. Questo colore, che negli Stati Uniti ha già sostituito il bianco/nero, arriva ora anche in Italia, allineando ed unendo sempre di più i due paesi che insieme sperimentano non solo tecnologia e innovazione, ma anche un nuovo branding più riconoscibile e fresco.

Il servizio di sharing sui nuovi mezzi è accessibile a chiunque scarichi e si registri nell’app gratuita Helbiz, disponibile per iOS e Android, senza variazioni nel prezzo.

Si rinnova e va avanti anche la collaborazione tra Telepass e Helbiz: sarà possibile continuare a noleggiare il monopattino e saldare il costo delle corse con Telepass Pay, l’app multifunzione che permette anche il pagamento delle strisce blu, del carburante, del bollo auto e molto altro.

“Milano è stata la prima città in Italia ad accoglierci e negli anni è diventata una delle metropoli europee per eccellenza, con le quali condivide un’attenzione sempre maggiore alle tematiche della sostenibilità e del benessere cittadino. Con il rinnovo della flotta vogliamo ringraziare i milanesi per la fiducia accordataci e dare un chiaro messaggio dell’impegno che intendiamo portare avanti per offrire un servizio sempre più sicuro e innovativo.” – commenta Matteo Mammì, CEO di Helbiz EMEA. “Un ringraziamento particolare va all’Amministrazione (al Sindaco, Giuseppe Sala e all’Assessora alla Mobilità, Arianna Censi) per la sua capacità di visione e per il reciproco confronto durante questi anni insieme”.

“Sono felice della lungimiranza della città nel continuare a investire nella nuova mobilità. Helbiz è stato tra i primi ad entrare nel nostro circuito Telepass Pay e siamo contenti che continui il suo percorso di crescita. La nostra mission è facilitare la vita delle persone in movimento, attraverso una nuova esperienza di mobilità e la partnership con Helbiz viaggia in questa direzione. Siamo quindi allineati con il player di mobilità elettrica urbana che contribuisce a rendere Milano sempre più vivibile, sostenibile e meno intasata dal traffico.” – ha commentato Aldo Agostinelli, Chief Consumer Sales & Marketing Officer di Telepass.

Milano è stata la prima città in Italia ad accogliere le soluzioni di micromobilità targate Helbiz, mettendo a disposizione dei propri cittadini un innovativo servizio di veicoli elettrici in sharing. Il dialogo con l’Amministrazione cittadina è sempre stato attivo e costante e la collaborazione tra il leader di micromobilità e la città di Milano ha portato ad una continua miglioria nel servizio, che oggi si concretizza nel rinnovo della flotta di monopattini.

(ITALPRESS).

