WASHINGTON (USA) (ITALPRESS) – La National Italian American Foundation (NIAF) annuncia il Friuli Venezia Giulia come Regione d’Onore designata per il 2024. Questa pittoresca area dell’Italia nord-orientale confina con l’Austria, la Slovenia e il Mare Adriatico ed è rinomato per il suo splendido paesaggio alpino, i porti marittimi, i borghi medievali, il prosciutto di San Daniele, il formaggio Montasio, la vinificazione e le grandi industrie.

“La NIAF è entusiasta di celebrare quest’anno la vivace regione del Friuli Venezia Giulia attraverso la nostra programmazione”, ha affermato il presidente della Niaf Robert Allegrini. “Dalla sua orgogliosa storia e cucina, alle bellezze naturali e ai settori economici in forte espansione come la cantieristica navale e l’acciaio, ci sono così tante cose che rendono questa regione un esempio dell’eccellenza italiana”.

Il Consiglio di amministrazione della Niaf attende con impazienza il viaggio annuale della Missione in Italia nella regione a giugno. Nel corso del viaggio il Consiglio incontrerà il Presidente della Regione, Massimiliano Fedriga e altri rappresentanti della Giunta regionale oltre a visitare numerose città. Inoltre, quest’estate la regione farà da sfondo al programma Voyage of Discovery dell’Ambasciatore della Niaf Peter F. Secchia per 48 eccezionali studenti universitari italoamericani. I partecipanti si immergeranno nelle loro radici e nel loro patrimonio in questa dinamica regione di confine modellata da influenze latine, slave e germaniche nel corso dei secoli.

Una delegazione della regione parteciperà al Niaf New York Gala il 18 aprile. I tesori culturali del Friuli Venezia Giulia saranno protagonisti anche del Gala Niaf a Washington DC, il 26 ottobre, quando NIAF celebrerà il suo 49° anniversario. La regione sarà inoltre presentata durante tutto l’anno sui social media della NIAF e nella pubblicazione triennale della rivista Ambassador.

“Il Friuli Venezia Giulia, regione autonoma – si legge – vanta le bellissime Alpi Carniche e Giulie e le spiagge dell’Adriatico. I principali settori economici includono la costruzione navale e la produzione di acciaio. Il capoluogo regionale Trieste è una città portuale cosmopolita. Con le sue speciali norme doganali sul porto franco, è un hub vitale per il commercio e il commercio globale. Fornisce incentivi finanziari esclusivi alle imprese che operano nella zona del Porto Franco. In particolare, Trieste è il porto più importante a livello mondiale per il commercio del caffè e svolge un ruolo fondamentale nel facilitare gli scambi con il Nord e l’Est Europa. La posizione strategica e le politiche favorevoli alle imprese del suo Porto Franco hanno reso Trieste un centro commerciale essenziale e un motore economico per la regione. Altre città principali della regione sono Udine, Pordenone e Gorizia”

“L’area ospita prestigiose università come l’Università di Trieste e grandi aziende mondiali come Fincantieri per la costruzione delle navi da crociera più grandi del mondo, Zanussi-Electrolux nella produzione di elettrodomestici, Danieli, Eurotech, Illy caffè, Rizzani de Eccher, Solari di Udine, TBS Group, Banca Generali, Genertellife, Italia Marittima, Telit, Wàrtsilà, Allianz Italia e Assicurazioni Generali di Trieste, compagnia assicurativa leader nel mondo. Le lingue ufficiali della regione sono l’italiano, il friulano, lo sloveno e il tedesco.

Con la sua bellezza alpina, l’architettura medievale e la miscela unica di culture, il Friuli Venezia Giulia esemplifica il meglio dello stile di vita e delle tradizioni italiane” conclude la Niaf.

– Foto: ufficio stampa Niaf –

(ITALPRESS).