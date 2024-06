La musica classica per allontanare i ragazzi dalle spiagge

ROMA (ITALPRESS) - In Finlandia, per il sesto anno consecutivo, è stata usata la musica classica per allontanare dalla spiaggia i ragazzi che festeggiavano la fine della scuola. Gli speaker di Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti, dagli 11 ai 17 anni ne parlano in questo nuovo servizio. fsc/gtr