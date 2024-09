MILANO (ITALPRESS) – In occasione del centenario della morte di Giacomo Puccini, lo scorso 18 aprile Bertelsmann e Archivio Storico Ricordi hanno presentato in anteprima Opera Meets New Media – Puccini, Ricordi and the Rise of the Modern Entertainment Industry, una mostra multimediale sul compositore e sull’interazione tra l’opera e i media dell’epoca. La mostra, che è stata aperta al pubblico fino al 16 maggio nella sede Bertelsmann di Berlino, sarà allestita presso il Museo Teatrale alla Scala di Milano dal 24 ottobre al 12 gennaio 2025 con il titolo Puccini – Opera Meets New Media. Grazie al vasto patrimonio dell’Archivio Storico Ricordi i materiali esposti e le installazioni descrivono le sfide dei nuovi media dell’epoca sul diritto d’autore, la costruzione del “brand” Puccini e i viaggi transoceanici del compositore per la promozione delle sue opere. Tra i documenti inediti, gli abbozzi per il duetto finale di Turandot, che il Maestro aveva portato con sè a Bruxelles, dove era andato nella speranza di trovare una cura per la sua malattia. Lontani dall’offrire una chiara traccia completa di quanto avesse in mente per il finale dell’opera, rappresentano tuttavia un commovente scorcio nelle ultime espressioni del processo compositivo di Puccini. Una delle sezioni più coinvolgenti consente di ammirare alcune scenografie della Turandot, l’ultima opera (incompiuta) di Puccini, ricreate con l’Intelligenza artificiale. Il designer e direttore artistico Sascha Geddert, conosciuto per il suo lavoro in film come The Batman e serie tv quali Babylon Berlin, ha elaborato i bozzetti originali di Galileo Chini, conservati e precedentemente digitalizzati dall’Archivio Storico Ricordi, per creare con l’AI generativa delle moderne scenografie fotorealistiche, nuove immagini tridimensionali in movimento.(ITALPRESS).

Foto: Ufficio stampa Scala di Milano