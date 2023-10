La mobilità green protagonista della nuova edizione di MIMO

MILANO (ITALPRESS) -Dal 28 al 30 giugno, all'Autodromo Nazionale Monza, torna MIMO Milano Monza Motor Show. Protagonisti dell'evento saranno i test drive delle novità green delle principali case automobilistiche. Un'iniziativa pensata e organizzata per gli appassionati e anche per le famiglie, che potranno partecipare alle attività di intrattenimento con mezzi particolari delle forze armate, simulatori, giochi per bambini e musica. La quarta edizione di Mimo è stata presentata nella sede di Automobile Club Milano. f01/mgg/gtr