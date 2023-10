MILANO (ITALPRESS) – Si chiude la seconda edizione di Milano Beauty Week, l’iniziativa di Cosmetica Italia in collaborazione con Cosmoprof ed Esxence che dal 26 settembre al 2 ottobre 2023 ha coinvolto la cittadinanza, guidandola alla scoperta di una filiera che si colloca tra le eccellenze del made in Italy e che coi suoi prodotti indispensabili accompagna quotidianamente nei gesti legati all’igiene, alla cura di sè, al benessere, alla prevenzione e alla protezione.

Il ricco palinsesto ha permesso di raggiungere oltre 100 mila presenze.

Un risultato record, reso possibile dalle tante novità di questa edizione 2023: dal secondo hub di Palazzo Castiglioni con Dermocosm, le iniziative di beneficenza e la mostra sulla profumeria italiana, ai Beauty Cube lungo via Mercanti e in zona Duomo, ai Beauty Tram, alle molteplici attività ospitate in altre location, spazi commerciali, luoghi d’arte e di cultura della città.

Presenze record anche per Palazzo Giureconsulti, il “beauty village” che ha accolto Milano Beauty Week fin dalla sua prima edizione: qui i visitatori sono triplicati e sono stati circa 30mila.

«Abbiamo lanciato la seconda edizione di Milano Beauty Week puntando a superare i risultati raggiunti lo scorso anno per poter estendere la narrazione del nostro settore a un pubblico ancor più ampio», ha commentato Benedetto Lavino, presidente di Cosmetica Italia. «I risultati registrati testimoniano la sinergia che si è creata coi nostri partner, Cosmoprof ed Esxence, e con i patrocinanti. A questo elenco si aggiunge l’indispensabile contributo di sostenitori, sponsor, media partner, nonchè di tutte le aziende, i professionisti e le realtà distributive, commerciali e di servizi del comparto che con la loro partecipazione ci hanno permesso di costruire una nuova edizione di Milano Beauty Week e decretarne il successo. Un successo che ci emoziona particolarmente perchè abbinato alla raccolta fondi Beauty Gives Back e alla maratona di acconciatura Love is in the Hair: grazie alla generosità della community di Milano Beauty Week siamo riusciti a raccogliere 68mila euro per sostenere la mission de La forza e il sorriso Onlus», ha aggiunto.

«Per sette giorni Milano è stata il fulcro di una lunga serie di attività che hanno permesso a tutti di conoscere il nostro settore. Tra le sue eccellenze, quella delle fragranze rappresentata durante il Festival dei Profumi andato in scena al Piccolo Teatro Strehler, un inedito appuntamento in cui sono stati celebrati i vincitori dell’edizione 2023 dello storico Premio Accademia del Profumo. Anche in questa occasione la solidarietà è stata protagonista: l’intero ricavato della serata, oltre 20mila euro, è stato devoluto a La forza e il sorriso Onlus che lo utilizzerà per il finanziamento di attività di ricerca promosse da Fondazione Umberto Veronesi – ha evidenziato Ambra Martone, vicepresidente di Cosmetica Italia con delega a Milano Beauty Week e presidente di Accademia del Profumo -. Con queste premesse, lo sguardo è già rivolto alla prossima edizione per un coinvolgimento di un pubblico sempre più appassionato e vicino al nostro settore».

«E’ con piacere che celebriamo gli ottimi risultati della seconda edizione di Milano Beauty Week con il nostro partner Cosmetica Italia», ha dichiarato Gianpiero Calzolari, presidente di BolognaFiere. «Il comparto beauty è una delle migliori testimonianze dell’eccellenza del Made in Italy nel mondo, e Cosmoprof, che da 55 anni grazie alla sua community di oltre 500.000 operatori da più di 190 paesi è il palcoscenico ideale per la cosmetica italiana, continuerà a supportare questa iniziativa con l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza dei consumatori nella scelta dei prodotti per la cura del corpo. Milano Beauty Week è uno dei tanti appuntamenti che vedono Cosmoprof e Cosmetica Italia insieme: siamo sicuri che la nostra collaborazione continuerà nei prossimi anni», ha aggiunto.

«La seconda edizione della Milano Beauty Week è stata un successo, superiore all’anno precedente, segno del consolidamento della manifestazione: ho visto un pubblico attento e curioso, non solo a scoprire le ultime novità ma a conoscere i valori e le emozioni che solo il mondo della cosmetica e del profumo sono in grado di creare. Come co-founder e Presidente del Comitato promotore di Esxence – The Art Perfumery Event, è stato per noi un grande onore collaborare con Cosmetica Italia e Cosmoprof ad un progetto così importante per promuovere l’eccellenza del settore, che trova nella città di Milano il suo cuore pulsante», ha commentato Maurizio Cavezzali, co-founder e Presidente del Comitato promotore di Esxence – The Art Perfumery Event.

«La città ha ancora una volta dimostrato l’apertura verso grandi eventi che trasmettano il valore e la cultura della bellezza e del benessere. Milano Beauty Week ha donato all’intera cittadinanza una narrazione composita dell’universo della cosmesi: un dono che si estenderà anche oltre la manifestazione attraverso il riutilizzo del verde che ha impreziosito i nostri hub per l’abbellimento dello spazio urbano e testimoniando l’impegno dell’intero comparto verso la sostenibilità», ha dichiarato Simona Antonini, coordinatore di Milano Beauty Week.

