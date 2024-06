MILANO (ITALPRESS) – Dal 10 giugno al 6 settembre La Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, ospita la mostra inedita “Basilicata. Una terra tra le nuvole. Viaggio tra i fumetti di ambientazione lucana” allo Spazio BIG Santa Marta (Via Santa Marta, 10), a cura di Giuseppe Palumbo e Andrea Plazzi. “Saluto con gioia il ritorno della Basilicata nella Milanesiana. La abbiamo raccontata attraverso mostre (una meravigliosa degli scatti di Cartier Bresson) e incontri negli anni passati. Con la Basilicata e “Il pane” abbiamo inaugurato la rivista “Pantagruel”, con tre giorni di incontri a Matera. Con la Basilicata abbiamo ricostruito il mitico “Alterlinus”. E ora la raccontiamo come Terra del Fumetto. Continuiamo a scoprire la Basilicata, terra piena di presente e futuro” dice Elisabetta Sgarbi. L’inaugurazione sarà lunedì 10 giugno alle ore 12.00, interverranno Giuseppe Palumbo, Sara Chiappori, Antonio Nicoletti (Direttore APT Basilicata) e Elisabetta Sgarbi. La pianista e compositrice Giuseppina Torre si esibirà in concerto e per l’occasione, eseguirà dal vivo alcune composizioni tratte dagli album “Life Book”, “Il Silenzio Delle Stelle” e alcuni brani tratti da “The Choice”, il suo nuovo disco.

Foto: Ufficio stampa La Milanesiana