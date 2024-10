La Manno “Telecamere mobili contro l’abbandono di rifiuti a Palermo”

PALERMO (ITALPRESS) - "Stiamo mettendo una serie di telecamere rimovibili, che spostiamo per intercettare tutte quelle discariche a cielo aperto che si creano con l'abbandono incondizionato di rifiuti". Così il comandante della Polizia metropolitana di Palermo, Giuseppe La Manno, a margine della presentazione delle nuove misure contro l'abbandono incondizionato di rifiuti. "Non si tratta - spiega - di un'azione piratesca, ma finalizzata a normalizzare il fenomeno: in più ci sono, così come previsto dalla normativa, cartelli che segnalano la presenza delle telecamere. Serve la collaborazione dei Comuni e delle società di gestione della raccolta rifiuti: in questo modo il cittadino può godere non di un'azione repressiva, ma della pulizia dei luoghi". xd8/vbo/gtr