La guerra e il mondo interconnesso nel nuovo libro di Roberto Arditti

Il 24 febbraio 2022, l'inizio dell'invasione russa in Ucraina, "segna la fine dell'età dell'innocenza per l'Europa e le democrazie. Serve un risveglio da mettere in campo nel campo della difesa e della sicurezza, prima che sia troppo tardi". Lo ha detto il giornalista e scrittore Roberto Arditti, direttore editoriale di "Formiche", presentando il suo libro "La guerra in casa", edito da Rai Libri, in un'intervista all'Italpress. sat/trl/gsl