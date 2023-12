ROMA (ITALPRESS) – Mazda affonda le sue radici nella filosofia Jinba Ittai – la connessione tra guidatore e veicolo -fil rouge presente nell’intera gamma dei SUV Mazda. L’esclusiva tecnologia Mazda G-Vectoring Control utilizza le variazioni della coppia motrice per controllare il carico del veicolo; dotando la vettura di una manovrabilità naturale, consistente e reattiva. Dotati di i-Activsense, tutti i SUV Mazda sono pronti a percorrere qualunque strada. Esclusiva Mazda, l’i-Activsense è una serie di funzionalità di sicurezza avanzate per evitare pericoli e collisioni o aiutare a ridurne la gravità. Inoltre, il sistema di supporto alla guida in colonna (CTS – Cruising and Traffic Support), il monitoraggio visivo a 360° (360° View Monitor) con sensori di parcheggio anteriori e posteriori, e il supporto intelligente alla frenata (Smart Brake Support) sono solo alcune delle funzionalità di sicurezza disponibili su tutti i tre modelli.

Le funzionalità di serie maggiormente in comune comprendono l’integrazione Apple CarPlay/Android Auto; Apertura keyless, monitoraggio punti ciechi (BSM – Blind Sport Monitoring, supporto intelligente alla frenata (SBS – Smart Brake Support), avviso di abbandono della corsia (LDWS – Lane Departure Warning System), assistenza al mantenimento della corsia (Lane-Keep Assist), regolatore di velocità radar Mazda (MRCC – Mazda Radar Cruise Control), tergicristallo automatici con sensore di pioggia, fari a LED ad accensione/spegnimento automatico, controllo automatico degli abbaglianti e altro ancora. Con così tante straordinarie funzionalità condivise da Mazda CX-30, CX-5 e CX-60, la scelta della soluzione migliore dipende dalle esigenze e dallo stile di vita di ciascun cliente. La Mazda CX-30 trasmette un senso di entusiasmo senza rinunciare a un design premium. A suo agio in città, è il SUV ideale per portare in viaggio con sè gli amici: dal più emozionante concerto dal vivo all’avventura nel fine settimana, la CX-30 è sempre pronta. Capace di attirare l’attenzione degli esperti di design, il linguaggio stilistico Kodo Mazda cattura un senso di movimento con un’ampia curva a S lungo le fiancate creando giochi di luci e ombre. La forma si incontra con la funzionalità negli interni raffinati della CX-30, ricchi di elementi sofisticati. Il connubio di materiali resistenti ed eleganti, tra cui cromature e pelle, crea un abitacolo ideale per gli amanti della qualità. I particolari meticolosi del design creano un veicolo scolpito attorno a chi guida e ai suoi passeggeri.

La Mazda CX-30 offre un vano di carico in grado di accogliere 4-6 grandi valigie o persino l’attrezzatura da campeggio per un fine settimana: certamente non manca lo spazio, qualunque sia l’ avventura da affrontare. Con prestazioni premium senza sacrificare l’efficienza, il motore Skyactiv-G 2.0 conferisce alla CX-30 un’accelerazione fluida e potente, mentre è di serie il G-Vectoring Control Plus, capace di trasmettere la connessione tra auto e guidatore anche in curva. La natura adattabile della Mazda CX-30 incarna il design Kodo in un modo completamente nuovo. Lanciata nel 2019, la CX-30 – il SUV compatto di Mazda – soddisfa le esigenze dei clienti che desiderano unire compattezza e agilità in città con la spaziosità degli interni.

La Mazda CX-5 è una scelta eccellente sia per coloro che prediligono la vita cittadina, sia per coloro che amano avventurarsi nella natura. Certamente ognuno può trovare la CX-5 adatta a sè, rispecchiandosi nei dettagli degli allestimenti Newground, Homura o Takumi. L’allestimento Takumi è progettato pensando alle prestazioni e alla bellezza, con l’obiettivo di semplificare gli spostamenti quotidiani; offrendo comodità quando si raggiungono gli amici al nuovo ristorante in città, e massima sicurezza nei viaggi in autostrada. La brillante finitura lucida dei cerchi in lega da 19″ ne esalta l’aspetto. Gli interni sono caratterizzati dai rivestimenti in pelle nappa e da lussuose finiture in legno. La versione Homura vanta innumerevoli finiture sportive: all’esterno le ali di firma, le sezioni inferiori del paraurti, i passaruota, le finiture delle porte e gli specchietti retrovisori esterni in nero lucido; all’interno, le cuciture rosse sui sedili in pelle nera, sul volante, sulla leva del cambio e sui pannelli delle portiere la rendono la compagna sportiva per eccellenza.

Per coloro che si trovano a loro agio nella natura o che credono che ci sia sempre un nuovo luogo da scoprire, troveranno nella CX-5 Newground il giusto partner di viaggio. La Newground propone la parte inferiore dei paraurti anteriore e posteriore e le finiture delle porte in colore argento, gli specchietti retrovisori neri, insieme ad accenti verde lime sulla calandra e cerchi in lega da 19″ con intagli neri. Di serie, la Newground, dispone del pianale reversibile resistente all’acqua, che la rende pronta ad affrontare ogni avventura. Su qualunque ricada la scelta all’interno della gamma, il design umano-centrico Mazda rimane un pilastro alla base del design della Casa: il sedile di guida è realizzato per raggiungere la posizione ottimale, mantenendo le sensazioni Jinba Ittai – il conducente in perfetta unione con l’auto. Con la possibilità di scegliere tra tre opzioni di motore, la Mazda CX-5 offre flessibilità in base alle diverse esigenze d’impiego. L’e-Skyactiv-G da 2,0 litri offre 165 CV, mentre la versione da 2,5 litri garantisce 194 CV. Disponibile anche con la tecnologia Skyactiv-D 2.2 in due versioni, con potenza di 150 o 184 CV. Con il sistema i-Activ AWD, i conducenti possono affrontare con sicurezza una varietà di terreni con maggiore controllo, come avventurarsi su strade innevate verso le piste da sci o tornare a casa in sicurezza durante un temporale estivo. La Mazda CX-5 offre comfort sofisticato e comportamento su strada superbo. Con 5 opzioni tra cui scegliere, la CX-5 è una scelta eccellente per chi ama le alternative.

La CX-60 rappresenta tutto ciò che la Mazda ha integrato nel suo DNA negli ultimi 100 anni, dal design esterno e interno alla più raffinata lavorazione artigianale giapponese: robustezza e prestigiosità descrivono bene la vettura, che cattura gli sguardi in strada. La potenza dello stile e il dinamismo della Mazda CX-60 evidenziano i più recenti sviluppi del design Kodo combinati con la robustezza dell’architettura di un SUV. La perfetta curva a S sulla fiancata fa sembrare l’auto in movimento anche da ferma. L’artigianato giapponese è ciò che meglio rappresenta gli interni. La versione Takumi, in particolare, presenta le tradizioni storiche in chiave moderna: i tessuti dei kimono giapponesi hanno ispirato il tessuto – apparentemente scintillante – per l’interno delle portiere. Le cuciture sul cruscotto sono realizzate nello stile tradizionale Musubu di rilegatura e annodatura, che conferiscono alla vettura uno stile premium moderno e di raffinata eleganza. La vasta gamma di avanzate tecnologie di assistenza alla guida i-Activsense presenti a bordo assicura prestazioni di sicurezza attiva di massimo livello, che hanno contribuito alla assegnazione della valutazione 5 stelle Euro NCAP anche per l’ultima nata di Casa Mazda. Grazie al suo sistema di personalizzazione per il conducente, l’auto è in grado di riconoscere il conducente quando si siede al posto di guida e adatta tutte le sue preferenze impostate, rendendo il viaggio una passeggiata. La Mazda CX-60 PHEV, è pioniera in Europa di modelli ibridi plug-in per l’Azienda di Hiroshima, con un powertrain in grado di combinare un motore Skyactiv-G 2.5, quattro cilindri benzina a iniezione diretta, con un potente motore elettrico da 100 kW e una batteria ad alta capacità da 355 V e 17,8 kWh. Il propulsore diesel è un inedito per Mazda: un nuovo diesel e-Skyactiv D a sei cilindri in linea da 3,3 litri.

foto: ufficio stampa Mazda Italia

(ITALPRESS).