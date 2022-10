La formazione sul campo innova le imprese

Investire in nuovi macchinari non è sufficiente per aumentare la produttività. Accanto all’innovazione è necessario anche accompagnare i lavoratori con un’efficace formazione sul campo. Un programma formativo finanziato da Fondimpresa ha coinvolto un’azienda impegnata nella componentistica per auto e nel medicale. sat/gtr