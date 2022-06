NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – La Fifa ha rivelato le 16 città che ospiteranno le gare della fase finale dei Mondiali di calcio 2026. Il tutto è stato trasmesso in diretta nella notte italiana da New York. La rassegna iridata andrà in scena negli Stati Uniti, Messico e Canada e sarà la prima con tre Paesi ospitanti e con 48 squadre partecipanti.

Queste le 16 città che ospiteranno il torneo: Atlanta, Boston, Dallas, Guadalajara, Houston, Kansas City, Los Angeles/SoFi, Città del Messico, Miami, Monterey, New York/New Jersey, Filadelfia, San Francisco, Seattle, Toronto e Vancouver.

“Vogliamo congratularci con le 16 città ospitanti per il loro incredibile impegno e la loro passione. Oggi è una giornata storica per tutte le città e per i diversi stati coinvolti, per la Fifa, per il Canada, gli Stati Uniti e il Messico, che metteranno in scena il più grande spettacolo del pianeta. Non vediamo l’ora di collaborare con loro per organizzare una Coppa del Mondo che segnerà una pietra miliare sulla strada per rendere il calcio davvero globale – ha affermato Gianni Infantino, presidente della Fifa – Il mondo invaderà nel 2026 Canada, Messico e Stati Uniti con un’ondata di gioia e felicità, perchè il calcio è questo. Il calcio è anche lo sport degli immigrati, dell’inclusione, è ciò che unisce le persone”. Quello americano sarà anche il primo Mondiale a 48 squadre. “Sarà incredibile e permetterà di portare il calcio a un altro livello in questi tre Paesi. Canada, Usa e Messico sono leader mondiali in varie aree, anche nello sport, ma qui il calcio non è ancora al primo posto e l’obiettivo è far sì che questi Paesi siano leader anche nello sport numero uno al mondo”. Infantino non ha dubbi sul successo che avranno i Mondiali del 2026: “Oggi la Coppa del Mondo ha 64 partite. Fra quattro anni saranno 80 Super Bowl, 80 gare incredibili, 80 finali e dobbiamo assicurarci che si giochino nelle migliori condizioni”.

