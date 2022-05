PALERMO (ITALPRESS) – Una speciale maglia pre match in memoria della strage di Capaci. E’ l’iniziativa della FeralpiSalò, a Palermo in occasione della semifinale di ritorno dei play-off di serie C contro la squadra rosanero. La maglia, indossata dai #LeonidelGarda allo stadio Barbera, “per mandare un messaggio di legalità, di unione nella lotta alla mafia, da Nord a Sud” si legge sul sito facebook del club lombardo. Il club guidato dal presidente Giuseppe Pasini e affiancato dal presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha visitato il Giardino della Memoria, a Capaci. Reso omaggio alle vittime e alle famiglie: “30 anni da ricordare per sempre”.

“Grazie, Palermo F.C. per il sostegno. Dopo il fischio d’inizio parlerà il campo. Ma siamo convinti di aver scritto la storia: mai infatti, prima di oggi, due squadre erano riuscite a vincere la stessa partita”.

– foto: Lega Pro

(ITALPRESS).