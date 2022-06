La Federico II di Napoli festeggia 798 anni

La Federico II torna in piazza per festeggiare i suoi 798 anni. Tra concerti e premiazioni di laureati illustri e studenti meritevoli, si celebra il 9 e 10 giugno l’edizione 2022 di "Buon Compleanno Federico", la manifestazione che l’Università di Napoli organizza annualmente per celebrare l’anniversario della sua fondazione che risale al 5 giugno del 1224. fsc/mrv