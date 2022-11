ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Federginnastica Gherardo Tecchi, con delibera d’urgenza, dopo aver sentito il consiglio federale, ha disposto il commissariamento dell’Accademia internazionale di ginnastica ritmica di Desio, al centro di denunce da parte di atlete per abusi psicologici. Il commissario designato – secondo quanto apprende l’Italpress – è il vicepresidente vicario della Federginnastica, Valter Peroni. La FGI ha anche deciso che venga istituito un Duty officer che andrà settimanalmente presso l’accademia di Desio per verificare la situazione e infine sono stati stanziati 120.000 euro per il

progetto di salvaguardia degli atleti.

