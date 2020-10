Edito da Mondadori, esce in libreria “La dieta delle diete” (160 pagine, 18 euro), scritto dalla giornalista e autrice, televisiva e radiofonica, Rosanna Lambertucci. Dimagrire e curarsi con il cibo si può e si deve. Non significa abolire i farmaci ma sostenere l’organismo con gli alimenti e le giuste combinazioni, senza rinunciare al piacere di mangiare. A differenza degli altri percorsi dimagranti, “La dieta delle diete” di Rosanna Lambertucci è un gioioso invito a mangiare: basta farlo in modo sano e consapevole, governando la “forza” curativa degli alimenti e imparando ad abbinarli nel modo corretto. Così il risultato sarà doppio: meno peso e più salute. La celeberrima giornalista e divulgatrice di benessere ha fatto sue le intuizioni della bioterapia nutrizionale, una pratica terapeutica che tratta il cibo e le sue associazioni per le loro capacità di prevenzione e cura: gli alimenti possono diventare una sorgente di salute. Il libro è stato scritto in collaborazione con il dottor Fausto Aufiero, medico e nutrizionista impegnato da sempre nella ricerca di terapie complementari. Oltre a un’introduzione divulgativa e motivazionale, contiene il percorso alimentare di sette giorni ottimali per assicurare un equilibrio metabolico con tutti i nutrienti di cui l’organismo ha bisogno, con tanto di ricette e relative connessioni scientifiche. Altro elemento importante de “La dieta delle diete” è la spesa. Gli ingredienti che si mettono nel carrello devono essere di qualità e provenienza certa, questo per assicurare il giusto apporto di valori nutrizionali ed evitare il più possibile sostanze chimiche, pesticidi e antibiotici. La ricerca della qualità di quello che ogni giorno si porta in tavola richiede un po’ di impegno, che viene ripagato in salute e benessere. Rosanna Lambertucci è stata l’inventrice di programmi dedicati alla salute e al benessere. Con Mondadori ha pubblicato grandi bestseller, fra cui “Più magri, più belli”, “La salute vien mangiando”, “Il viaggio dimagrante” e “La nuova dieta 4 più 1 – 4 più 1”.

(ITALPRESS).