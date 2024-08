BOLOGNA (ITALPRESS) – Per il terzo anno consecutivo, dal 10 al 15 settembre 2024, alla ‘Unipol Arenà di Casalecchio di Reno andrà in scena la fase a gironi della Coppa Davis. Inserita nel Gruppo A con Olanda, Belgio e Brasile, l’Italia di Capitan Volandri punterà a strappare il pass per le Davis Cup Finals di Malaga, sospinta dall’immancabile entusiasmo del pubblico felsineo.

A Bologna la conferenza stampa di presentazione dell’appuntamento che è frutto della collaborazione tra Federazione Italiana Tennis e Padel, International Tennis Federation, Regione Emilia-Romagna e Comune di Bologna. Un accordo firmato nel 2022 e che porterà la Coppa Davis a Bologna fino al 2026, confermandola come uno degli appuntamenti più prestigiosi della Sport Valley emiliano-romagnola.

Alla conferenza stampa la presidente facente funzioni della Regione, Irene Priolo, il consigliere della FITP, Raimondo Ricci Bitti, l’assessora allo Sport del Comune di Bologna, Roberta Li Calzi e il sindaco di Casalecchio di Reno, Matteo Ruggeri. Ha coordinato gli interventi Giammaria Manghi, capo della segreteria politica della Presidenza della Regione.

“La Coppa Davis rappresenta uno degli appuntamenti più prestigiosi dello sport mondiale. Averla portata a Bologna fino al 2026 rappresenta il coronamento di un impegno che in questi anni ci ha permesso di costruire e rafforzare la reputazione dell’Emilia-Romagna come autentica Sport Valley. Oltre che una straordinaria occasione di promozione e valorizzazione del territorio. Grazie dunque alla Federazione italiana, alla Federazione internazionale e al Comune di Bologna per il prezioso lavoro comune. Quella 2023 è stata un’edizione entusiasmante. Sono certa che anche quest’anno i ragazzi guidati da Capitan Volandri sapranno regalarci grandi emozioni. A tutti loro il nostro in bocca al lupo e benvenuti in Emilia-Romagna” ha detto

Irene Priolo, presidente facente funzioni Regione Emilia-Romagna.

“Ci ritroviamo a Bologna un anno dopo, con la stessa passione e, consentiteci, un orgoglio maggiore: qui, dodici mesi fa, cominciò un viaggio bellissimo, non senza qualche difficoltà, che a Malaga ci avrebbe regalato una gioia indescrivibile, attesa per 47 lunghissimi anni. Perciò, quest’anno siamo particolarmente felici di ritrovare la Coppa Davis in una città e una Regione – che ringrazio – che hanno mostrato di apprezzare e amare il tennis e i colori azzurri. E del resto, i dati della biglietteria ce lo confermano” ha aggiunto Raimondo Ricci Bitti, consigliere della Federazione Italiana Tennis e Padel.

Per Roberta Li Calzi, assessora allo Sport del Comune di Bologna: “Dopo la meravigliosa esperienza dell’anno passato, che ha portato la vittoria finale, la nostra città è orgogliosa di ospitare nuovamente il tennis di altissimo livello. La Coppa Davis rappresenta la tradizione di questo sport e Bologna farà di tutto per accoglierla nel migliore dei modi tifando per la nostra nazionale.

“Siamo orgogliosi di ospitare per il terzo anno di fila all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno la Coppa Davis. Si tratta di un’opportunità importante per far conoscere il nostro territorio. E come nel 2023 anche quest’anno abbiamo previsto diverse iniziative per accompagnare questo prestigioso appuntamento sportivo. Un programma che abbiamo chiamato ‘Notti verdi del tennis’: dal maxi schermo in Piazza dei Caduti, nel quale saranno trasmesse le partite dell’Italia, ai campetti da tennis in cui il pubblico potrà giocare seguito dai maestri della Federazione” conclude Matteo Ruggeri, sindaco di Casalecchio di Reno:.

– Foto: ufficio stampa Reggione Emilia Romagna –

(ITALPRESS).