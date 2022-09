TORINO (ITALPRESS) – Continua l’avventura di “Abarth Performance Creators”, il tool partecipativo che permette ai fan del marchio di co-creare l’Abarth di domani. Oggi è la volta delle nuove strisce per l’Abarth del futuro. Dopo la travolgente risposta della Community per esprimere la propria preferenza sul suono e sulla livrea, acclamati con quasi 200mila voti, il marchio si rivolge ancora una volta ai suoi appassionati. A partire da oggi, i fan potranno partecipare al terzo appuntamento del sondaggio online – sulle pagine Facebook, Instagram e TikTok del brand – indicando il loro stile preferito per le nuove strisce laterali che decoreranno la carrozzeria delle prossime vetture dello Scorpione, secondo i valori fondanti del marchio di Stile e Performance. Del resto, le decalcomanie sono parte integrante della sua storia, tanto che negli anni ne hanno accentuato carattere e personalità.

Due le reinterpretazioni della tradizionale scritta “Abarth”, riviste in un’ottica digitale: la Scratch e la Shift. Il primo adesivo si ispira all’effetto “glitch”, quel breve ed improvviso momento di “sfasatura” di un sistema elettronico o informatico. Il risultato è una striscia futuristica, che “inietta” il veleno dello Scorpione nel mondo digitale e porta l’esperienza di guida adrenalinica nel futuro della mobilità. Un approccio stilistico in pieno stile Abarth. La seconda striscia, denominata Shift, è caratterizzata da un effetto tridimensionale che esalta ulteriormente l’anima sportiva di Abarth. La scritta sembra scolpita sul metallo della scocca della vettura e risalta ancora di più sulla nuova livrea.

Due strisce dal design accattivante e futuristico, che mantengono però salde le radici nella storia Abarth: quale conquisterà il favore dei tanti appassionati sparsi in tutto il mondo?

Attualmente la Community “The Scorpionship” – alla quale è possibile aderire gratuitamente attraverso il sito abarth.com/scorpionship – conta oltre 160.000 iscritti tra fan e possessori. A livello globale ci sono 93 club ufficiali in 22 Paesi e quattro continenti. Una passione che non conosce limiti, come dimostra la conquista del Guinness World RecordsTM alla fine del 2020, in occasione dell’Abarth Digital Day, quando il popolo di Abarth si è radunato sul web dando vita al più grande raduno digitale al mondo.

