LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta è stata deferita dalla Commissione Europea alla Corte di giustizia per lo scarico di rifiuti delle acque reflue in mare.

La decisione della commissione è stata presa in seguito al mancato rispetto da parte di Malta della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane. Secondo la Commissione Europea, Malta avrebbe dovuto essere conforme entro la fine di marzo 2017.

“Il problema principale a Malta sono le prestazioni degli impianti di trattamento delle acque reflue – sottolinea la Commissione -. Gli agglomerati maltesi dispongono di un sistema di raccolta comunale e le acque reflue vengono convogliate verso un impianto di trattamento, ma le acque reflue che escono dagli impianti di trattamento non soddisfano i requisiti di qualità della direttiva”.

La Commissione ha affermato che, nonostante alcuni progressi, le autorità maltesi non hanno affrontato a pieno le problematiche emerse.

(ITALPRESS).

