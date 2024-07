ROMA (ITALPRESS) – La Colombia ha battuto l’Uruguay per 1-0 nella seconda semifinale della Copa America ed è approdata alla finalissima, in scena nella notte fra domenica e lunedì, contro l’Argentina. Questa notte, al “Bank of America Stadium” di Charlotte (nella Carolina del Nord, negli Stati Uniti) i “Cafeteros” si sono imposti grazie alla rete siglata da Jefferson Lerma al 39′. A ruota la squadra del bolognese Lucumi (in panchina per tutti i 90 minuti di gioco) e del cagliaritano Mina (in campo dal 75′) è rimasta in dieci uomini per il rosso inflitto ai danni di Munoz, per doppia ammonizione, alla fine del primo tempo. Poi la Colombia ha retto in inferiorità numerica per tutta la seconda frazione mantenendo il risultato invariato.

Finalissima dunque fra i “Cafeteros” e l’Albiceleste; finale per il terzo posto, invece, nella notte fra sabato e domenica, fra l’Uruguay e il Canada.

Intanto gli Usa, che erano i padroni di casa, ma che sono usciti di scena al termine della fase a gironi di questa Copa America, hanno esonerato ufficialmente questa notte il commissario tecnico Gregg Berhalter.

