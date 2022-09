La cena ad Arcore per gli 86 anni di Berlusconi tra torta...

La cena ad Arcore per gli 86 anni di Berlusconi tra torta e palloncini

In un video sui social, il leader di Forza Italia mostra alcuni momenti della cena ad Arcore per il suo 86esimo compleanno, tra i familiari più stretti e gli amici di una vita. Anche durante la serata palloncini a forma di cuore, come quelli della sorpresa che gli aveva fatto la compagna Marta Fascina nel pomeriggio. sat/gtr