IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – “La Bellezza in un gesto”. Il Cairo, capitale egiziana dove da domani prenderanno il via i tabelloni principali dei Mondiali di scherma, ha ospitato il terzo appuntamento del progetto nato nell’ambito del protocollo d’intesa stipulato tra la Federazione Italiana Scherma e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Dopo le prime due tappe di Hammamet e Madrid, in occasione delle prove di Coppa del Mondo – rispettivamente – di sciabola femminile e maschile, l’ambizioso programma integrato portato avanti da FIS e MAECI è arrivato in Egitto. L’incontro, organizzato dall’Ambasciata d’Italia al Cairo, nel solco della consolidata valorizzazione del binomio Diplomazia e Sport, si inserisce in un’iniziativa di promozione tesa a valorizzare l’immagine del nostro Paese attraverso la scherma, promuovendone i valori etici e sociali, e a sostenere la dimensione commerciale ed export del “made in Italy”, in particolare nei settori abbigliamento e attrezzature sportive, alimentare, medica, così come il turismo. All’Intercontinental Citystars Hotel della capitale egiziana si è quindi svolto un incontro sul tema “La tecnologia al servizio di campioni e valori dello sport”, alla presenza del Ministro dello Sport egiziano Ashraf Sobhy, aperto dagli indirizzi di saluto dall’Ambasciatore d’Italia in Egitto, Michele Quaroni, e del Presidente della Fis, Paolo Azzi. A seguire, gli interventi di Stefano Ranucci, Vicepresidente dell’Università “Niccolò Cusano” neo Gold Sponsor della Federscherma; della sciabolatrice azzurra Rossella Gregorio, che ha portato la propria testimonianza di come la metodologia didattica dell’e-learning promossa da UniCusano abbia aiutato il suo percorso di studi fino al conseguimento della laurea mentre preparava parallelamente i più importanti impegni agonistici internazionali; di Riham El-Mograby, Business Development Manager dell’azienda Technogym in Egitto. -foto Italpress – (ITALPRESS).

