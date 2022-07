La bandiera dei Giochi del Mediterraneo in Italia per Taranto 2026

La bandiera dei Giochi del Mediterraneo consegnata al sindaco di Taranto Rinaldo Melucci nel corso della cerimonia di chiusura dell'edizione di Orano (Algeria) è arrivata in Italia con un volo speciale Ita Airways in vista della prossima edizione in programma a Taranto nel 2026. pal/gm