DIMARO (ITALPRESS) – “Sono felice di essere arrivato al Napoli, ho accettato subito l’offerta. Sono qui per dimostrare le mie qualità. Spalletti è una persona fantastica, imparerò tanto da lui”. Così, nella prima conferenza stampa da giocatore del Napoli, dal ritiro di Dimaro Folgarida, il neo acquisto del club azzurro, Khvicha Kvaratskhelia. Il laterale georgiano, ieri protagonista nel test amichevole contro l’Anaune, ha le idee chiare. “Per me è un grande stimolo giocare nel Napoli, sono in una grande squadra e ciò mi rende contento. Non sono arrivato per sostituire Insigne ma per dimostrare il mio valore”, ha detto ancora il neo azzurro. “Sono un attaccante, che parte solitamente da sinistra. Ho cominciato già a studiare la lingua italiana e questo mi aiuterà anche in campo. Ci vorrà un pò di tempo per entrare bene nei meccanismi del calcio italiano ma ho tanta fiducia nel mister e nella squadra”, ha continuato Kvaratskhelia.

“Mi hanno detto che Napoli è una città bellissima con tifosi calorosi. C’è una passione fantastica, che mi darà tanta carica. Non so quanti gol posso realizzare ma darò il massimo per fare bene. Il numero 77? Il 7 è il mio preferito: la maglia 7 era occupata e allora ho scelto due volte il 7, che mi porterà due volte fortuna, spero”, ha concluso il neo laterale del Napoli.

– foto Image –

(ITALPRESS).

