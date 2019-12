KRISTOFFERSEN VINCE IL GIGANTE IN ALTA BADIA

Henrik Kristoffersen vince lo slalom gigante dell’Alta Badia, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2019/2020. Il norvegese chiude con il primo tempo complessivo, fissando il cronometro sul 1’57″33 davanti alla sorpresa francese Cyprien Sarrazin (+0″31) e Zan Kranjec (+0″39). Fuori dal podio Alexis Pinturault, 8° a +0″92. Luca De Aliprandini (16° a +1″37) il migliore degli italiani, nonostante un’opaca seconda manche. Più attardati gli altri 3 azzurri qualificati: Riccardo Tonetti recupera qualcosa e chiude 18° a +1″47, mentre Manfred Moelgg è solo 28° con 2″43 di ritardo. Non va a punti Hannes Zingerle (fuori tempo limite), che cade e incassa un’infinità dalla testa: 30° a +46″62.

Per quel che riguarda le donne a causa della fitta nevicata in Val d’Isère la Fis e gli organizzatori hanno deciso di cancellare anche la seconda gara di Coppa del mondo femminile prevista nella località francese. Saltano così sia la discesa che la combinata alpina in programma. La Federazione Internazionale comunicherà nelle prossime settimane date e luoghi dei recuperi.

