RICCIONE (ITALPRESS) – L’ottava giornata dei Campionati italiani Cadetti e Giovani ha visto la sfida per il titolo nazionale di spada under 20. A conquistarlo è stata Sara Maria Kowalczyk del Centro Sportivo Esercito, che ha dominato quella che è stata fino ad ora la gara più partecipata: sono state ben 164, infatti, le atlete ai nastri di partenza dopo le prove di qualificazione su base regionale. Kowalczyk, classe 2001 e già campionessa italiana under23 nel 2019, ha vinto una finale combattuta punto a punto contro la portacolori delle Fiamme Oro Lucrezia Paulis. Era 9-9 il punteggio prima dell’ultima frazione, poi è arrivato il successo di misura della campana per 15-14. Il percorso di avvicinamento alla finale di Sara Maria Kowalczyk era partito con il successo su Margherita Calderaro del Club Scherma Roma ai quarti per 15-10 e poi quello in semifinale, dove si è imposta con lo stesso punteggio su Emilia Rossatti della Bernardi Ferrara. Lucrezia Paulis, invece, oro nella gara di spada a squadre agli Europei Cadetti di Parenzo l’anno scorso, si è arresa solo all’ultimo atto, dopo essersi aggiudicata la finale battendo 15-12 la compagna di squadra Alessia Pizzini. “Ho lavorato tutto l’anno e con il lockdown non è stato facile – ha spiegato Sara Maria Kowalczyk – ho persino vissuto un periodo di quarantena nelle ultime settimane, ma alla fine sono riuscita a venire. Questo risultato non era scontato. Oggi poi è il mio compleanno, compio 20 anni e mi sono fatta questo regalo. Ho temuto per la rimonta della mia avversaria nella finale, ma mi sono detta che dovevo essere fredda e alla fine sono riuscita a farcela. Si conclude così il mio percorso nella categoria Giovani, ora sarà tutto molto più tosto. Intanto ringrazio le mie compagne di sala e il Gruppo Sportivo dell’Esercito che mi sono stati sempre vicini”. Domani il programma di gare prosegue a Riccione con la prova di spada maschile della categoria Cadetti a partire dalle ore 10:30.

(ITALPRESS).