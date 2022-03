NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Gli Spurs rischiano di restare a guardare dopo la regular-season, ma intanto regalano una grande soddisfazione a coach Gregg Popovich. San Antonio batte i Los Angeles Lakers 117-110 e il 73enne entra nella storia Nba, eguagliando il record di vittorie di Don Nelson. In attesa del sorpasso che gli permetterà di diventare il coach con il maggior numero di partite vinte (prossimo impegno contro i Raptors), Popovich guida i suoi al suo successo dalla panchina, mentre dal campo ci pensa Dejounte Murray che sfiora la tripla doppia, mettendo a referto 26 punti, 10 rimbalzi e otto assist. Ne fanno 18 a testa Poeltl e Richardson, 13 Johnson e 11 McDermott. Lakers privi dell’infortunato LeBron James e che incassano la sconfitta numero 36. DNon bastano i 18 punti di Horton-Tucker e i 17 a testa di Westbrook (10 rimbalzi per lui) e Monk.

Atlanta ko sul parquet dei Pistons. Gli Hawks di Danilo Gallinari, decimi a Est, perdono all’overtime contro Detroit che si impone 113-110.

Il “Gallo” parte dalla panchina e in 21 minuti mette a referto 14 punti e 4 rimbalzi. Solo Clint Capela non va in doppia cifra tra i cinque del quintetto iniziale, ma fa comunque registrare al suo attivo 9 punti e 12 rimbalzi. Doppie doppie per Collins (17 punti e 11 rimbalzi) e Young (14 punti e 12 rimbalzi), 22 punti per Bogdanovic, 15 per Hunter. Vincono i Pistons trascinati dai 28 punti di Cunningham (10 gli assist) e dai 23 di Grant, senza dimenticare la doppia doppia, dalla panchina, di Bagley (19 punti e 10 rimbalzi).

In tutto otto le partite disputate nella notte. Spicca il successo dei Nuggets su Golden State (out Curry) con Nikola Jokic che chiude con una tripla doppia da 32 punti, 15 rimbalzi e 13 assist. Vincono anche Philadelphia (121-106 sui Bulls con Embiid grande protagonista con i suoi 43 punti e 14 rimbalzi), Heat (123-106 sui Rockets con 31 punti per Herro), Timberwolves (travolti i Blazers per 124-81 con 27 punti e 13 rimbalzi per Towns), Mavericks (111-103 contro i Jazz con 35 punti e 16 rimbalzi per Doncic) e Knicks (131-115 sui Kings con 46 punti e 10 rimbalzi per Randle).

(ITALPRESS).

