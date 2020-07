ROMA (ITALPRESS) – Via libera della Commissione europea ad aiuti di Stato per 3,4 miliardi destinati alla compagnia aerea KLM.

L’intervento consiste in garanzie e prestiti che, a determinate condizioni, saranno concessi dallo Stato olandese ed è necessario, spiega la commissaria alla concorrenza Margrethe Vestager per assicurare “quella liquidità di cui KLM ha urgentemente bisogno per affrontare l’impatto della crisi”.

KLM è la seconda azienda privata dei Paesi Bassi per numero di dipendenti. Attualmente impiega circa 37 mila lavoratori.

