KVITFJELL (NORVEGIA) (ITALPRESS) – Aleksander Aamodt Kilde vince il super-G di Kvitfjell, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2021/2022. Il norvegese taglia il traguardo in 1’25″91, precedendo di sette centesimi il canadese James Crawford. Completa il podio l’austriaco Matthias Mayer (+0″12), mentre deve accontentarsi del quarto posto un grande Dominik Paris (+0″21). Non una grande giornata invece per gli altri azzurri: Matteo Marsaglia è 22esimo (+1″44), Christof Innerhofer 21esimo (+1″44), Guglielmo Bosca 32esimo (+1″84), Nicolò Molteni 43esimo (+2″39). Emanuele Buzzi invece non ha completato la prova.

