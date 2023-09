ROMA (ITALPRESS) – Kia sta portando plug & charge sui suoi veicoli elettrici in Europa. Il lancio di EV9, il pionieristico grande SUV totalmente elettrico di Kia, sarà l’occasione per il brand coreano di introdurre sul mercato europeo anche l’innovativa tecnologia Plug & Charge, che verrà estesa in seguito a tutti i veicoli elettrici del brand. Plug & charge darà la possibilità ai clienti Kia di collegare il proprio veicolo elettrico a qualsiasi stazione di ricarica pubblica compatibile e di iniziare immediatamente la ricarica, senza necessità di ulteriori identificazioni o di altri passaggi intermedi.

Con questa funzionalità all’avanguardia, Kia si riconferma quale produttore automobilistico pronto ad offrire ai propri clienti le ultime novità in termini di tecnologia di ricarica veloce, sicura e conveniente. Plug & charge è costituito sostanzialmente da un metodo di identificazione integrato nel veicolo, che permette all’auto di comunicare direttamente con le stazioni di ricarica abilitate. Si avvia in modalità automatica, è facile e sicuro, riducendo i tempi dell’accesso all’erogazione della corrente ma anche al distacco. Con le procedure di ricarica standard attualmente in uso, il cliente deve verificare il proprio account presso la colonnina prima di poter avviare la fase di ricarica con una carta Rfid o tramite app, come Kia Charge. Il servizio plug & charge utilizza uno scambio automatizzato di certificati digitali tra l’auto e la colonnina di ricarica, che identifica l’account del cliente e il contratto di ricarica associato con il Kia Charge dell’utilizzatore. L’ecosistema Hubject plug & charge gestisce questo scambio di informazioni sicure tra le parti interessate. Plug & charge semplificherà il processo di ricarica, senza annullare i vantaggi dell’app Kia Charge: la sua funzione di navigazione, gli aggiornamenti in tempo reale su costi di ricarica e disponibilità e la possibilità di applicare opzioni filtro come tipo di presa, velocità di ricarica e tipologia di accesso informeranno sempre gli utilizzatori di veicoli elettrici dell’infrastruttura pubblica di ricarica disponibile con assoluta rapidità. Utilizzando questa tecnologia, una volta completata la ricarica, si può semplicemente scollegare la propria auto e partire, con fatturazione mensile secondo i termini del contratto.

(ITALPRESS).

– Foto: ufficio stampa Kia –

