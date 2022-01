Kia Sportage, la quinta generazione guarda all’Europa

E’ arrivata la quinta generazione della Kia Sportage. Venduta dal 1994 in Italia in 170mila esemplari, il nuovo suv della casa coreana è costruito sulla nuova piattaforma "N3", e concepito per le caratteristiche degli automobilisti europei, in particolare per la sua praticità e versatilità d’uso quotidiano. Quattro gli allestimenti: Business, Style, Gt-Line e Gt-Line Plus. I prezzi vanno da 29.950 a 44.950 euro. tvi/abr/gtr/