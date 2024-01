LAS VEGAS (USA) (ITALPRESS) – Kia ha presentato al Consumer Electronics Show 2024 di Las Vegas la sua futura strategia Platform Beyond Vehicle (PBV). Il business di Kia relativamente ai PBV sarà inizialmente basato sull’introduzione di un nuovissimo veicolo modulare, rappresentato in anteprima dal Concept PV5. Questa visione per il futuro è stata presentata insieme a un piano multifase dove i PBV saranno i protagonisti e rivoluzioneranno il settore della mobilità, contribuendo allo stesso tempo a far avanzare le ambizioni di Hyundai Motor Group nella robotica, nella Advanced Air Mobility (AAM) e nella guida autonoma. I PBV di Kia rappresentano una soluzione di mobilità totale, che propone veicoli elettrici fit-for-purpose dotati di soluzioni software avanzate, basate sulla strategia software-to-everything, o SDx, di Hyundai Motor Group. Con la Platform Beyond Vehicle, i PBV di Kia apriranno a nuovi business e lifestyle, ridefinendo il concetto di spazio attraverso interni all’avanguardia e su misura, progettati per offrire la massima libertà e flessibilità.

“Il business PBV di Kia rappresenta la nostra visione di andare oltre il concetto tradizionale di automobile, dando una concreta risposta alle diverse esigenze degli utenti e delle comunità con veicoli e servizi appositamente progettati per specifiche richieste di mercato e di business”, ha dichiarato Ho Sung Song, Presidente e CEO di Kia. “I PBV di Kia saranno un facilitatore dell’innovazione aziendale grazie al nostro sistema di gestione incentrato sul cliente, alla competenza nella produzione in serie dei veicoli elettrici, alla strategia SDx di Hyundai Motor Group in continuo sviluppo e alle attività future correlate al business. Siamo entusiasti di far vedere che siamo pronti a muoverci nel mercato globale dei PBV per primi”, ha aggiunto.

foto: ufficio stampa Kia Italia

