SEUL (COREA DEL SUD) (ITALPRESS) – La nuova Kia EV9 ha trionfato nella categoria SUV ai prestigiosi Women’s Worldwide Car of the Year (WWCOTY) Awards, edizione 2024. Kia EV9 si è affermata sui 62 modelli in gara distinguendosi per le eccezionali qualità sotto diversi aspetti: dalla sicurezza all’esperienza di guida, dalla tecnologia al comfort, dall’efficienza al ridotto impatto ambientale e, non da ultimo, anche per l’ottimo rapporto qualità-prezzo. Questo riconoscimento consolida ulteriormente la reputazione di Kia EV9 come SUV elettrico di grandi dimensioni leader del settore. La giuria composta da 75 giornaliste specializzate del settore automotive provenienti da 52 Paesi dei cinque continenti ha decretato il vincitore in ogni categoria, a seguito di un articolato procedimento di valutazione globale. Sono stati effettuati test di guida, analisi dettagliate e studi approfonditi per giungere alla nomina delle migliori vetture nelle cinque categorie: SUV, Family Car, Large Car, Exclusive Car, e 4×4 & Pick-Up.

Kia EV9 si è distinta per la sua straordinaria aerodinamica, le caratteristiche fortemente innovative a livello di design, la tecnologia avanzata, la capacità di ricarica bidirezionale e il sistema di ricarica ultraveloce da 800 volt. La giuria ha inoltre evidenziato il prezzo interessante di EV9, molto competitivo rispetto a quello degli altri veicoli dello stesso segmento. EV9 offre le caratteristiche di forza e robustezza tipiche dei SUV, proposte con lo stile dirompente dei veicoli elettrici (EV) e le tecnologie più avanzate, ponendosi all’avanguardia nella categoria dei SUV. Grazie alla costruzione sulla piattaforma specifica per gli EV, denominata Electric Global Modular Platform (E-GMP), EV9 assicura prestazioni atletiche e un’autonomia completamente elettrica di oltre 541 km (WLTP). La sua capacità di ricarica ultraveloce da 800 volt consente di ricaricare fino a 239 km di autonomia in soli 15 minuti. L’affermazione di Kia EV9 ai WWCOTY Awards, edizione 2024, conferma la determinazione di Kia nel realizzare e proporre modelli che sappiano rispondere ed interpretare la più ampia gamma di prospettive ed esigenze. Questo premio evidenzia il fascino globale di EV9 e la sua fama presso il pubblico femminile di tutto il mondo.

EV9, insieme ai quattro vincitori delle altre categorie, parteciperà alla fase finale del premio, che proclamerà il vincitore assoluto del Women’s Worldwide Car of the Year Award. L’8 marzo, Giornata internazionale della donna, verrà reso noto il vincitore.

foto: ufficio stampa Kia Italia

