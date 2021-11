Kia EV6, di scena il nuovo full electric

Kia presenta così EV6 e diventa un riferimento per i veicoli 100% elettrici a zero emissioni. Caratterizzata da grande autonomia, sistema di ricarica ultraveloce e stile distintivo da crossover, EV6 è il primo veicolo progettato sulla nuova piattaforma sviluppata specificatamente ed esclusivamente per i veicoli elettrici da Kia. tvi/red