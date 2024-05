MILANO (ITALPRESS) – Kia Charge, fin dal debutto avvenuto nel settembre 2021, in contemporanea con il lancio del rivoluzionario cross over, 100% elettrico, EV6, è stata l’innovazione fondamentale per tutte le operazioni di ricarica di Kia Europe, sia per gli utenti privati che per quelli business. Il servizio, in questo breve lasso di tempo, ha già superato i 100.000 iscritti, risultato che rappresenta una pietra miliare nel percorso di Kia per diventare il primo e più importante brand in Europa di mobilità elettrica. Attualmente consente l’accesso a oltre 700.000 punti di ricarica, dislocati in 28 paesi in tutta Europa e il 60% degli utenti di veicoli elettrici Kia utilizzano questo servizio. Sono già state completate più di 2 milioni di sessioni di ricarica, con l’utilizzo della propria carta o via app Kia Charge.

“La crescente popolarità di Kia Charge è la dimostrazione che il concetto di contratto unico è esattamente quello che gli utenti richiedono, facilitandoli nell’accesso ai vari punti di ricarica, dove e quando vogliono”, ha dichiarato Martin Enthofer, Director Customer Experience strategy and solutions presso Kia Europe. “Il servizio offre inoltre la massima trasparenza dei prezzi, senza spese non dichiarate, per una rete di ricarica che cresce di settimana in settimana”. Kia Charge si adatta alle diverse esigenze – rivolgendosi non solo a coloro che ricaricano a casa o al lavoro, ma anche a coloro i quali utilizzano la rete di ricarica pubblica o si fermano in autostrada – e si caratterizza come un unico servizio di ricarica che comprende la pianificazione del percorso, l’autenticazione, la gestione dell’account e il pagamento. Gli utenti possono scegliere la tariffa migliore selezionando “Easy”, un’opzione a consumo senza abbonamento, oppure “Plus”, abbonamento per l’utilizzo continuo con tariffa agevolata. Inoltre, con l’abbonamento Ionity Power i clienti Kia potranno beneficiare di una tariffa unica agevolata per ricariche ultrarapide.

