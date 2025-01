ROMA (ITALPRESS) – Se non fosse stato per Richard Burton forse la carriera di Kevin Costner, splendido settantenne il 18 gennaio (è nato nel 1955 a Lynwood, in California), non sarebbe mai decollata. E mai verbo è stato più azzeccato visto che i due si sono incontrati casualmente su un aereo durante la luna di miele di Costner (con la prima moglie Cindy Silva). Quell’incontro convince il giovane Kevin, che già era rimasto colpito dal film “La conquista del West” e aveva iniziato a prendere lezioni di recitazioni durante l’ultimo anno di college (è laureato in marketing e finanza presso la California State University), che quella è la sua strada. Esordisce così, nel 1981, con il film “Malibu Hot Summer” che, però, viene distribuito cinque anni dopo, quando l’attore è stato già visto in altre pellicole.

Non sono, comunque, questi titoli a dargli la notorietà ma, per primi, “The Untouchables -Gli intoccabili” di Brian De Palma e “Senza via di scampo” (entrambi del 1987) e “L’uomo dei sogni” (nel 1989). Nel 1990 dirige e interpreta l’indimenticabile “Balla coi lupi” che si aggiudica 7 Premi Oscar tra cui quello al Miglior regista e al Miglior film. Da questo momento in poi inanella una serie di successi intitolati “Robin Hood – Principe dei ladri”, “JFK – Un caso ancora aperto”, “Guardia del corpo” e “Un mondo perfetto”. Seguono altri film che non riescono a ottenere gli stessi risultati come “Waterworld” (che, pur con un buon incasso, deve fare i conti con il costo faraonico della produzione), “Jack Ryan – L’iniziazione” e “Il diritto di contare”. Si fa notare, invece, la sua terza regia in “Terra di confine – Open Range”, film western come la serie che, nel 2018, lo riporta al successo: “Yellowstone”, di cui è interprete e produttore e per la quale ha vinto un Golden Globe come Miglior attore in una serie drammatica.

Delle sue passioni, si conoscono quella per il baseball (sono incentrati su questo sport i film “L’uomo dei sogni”, “Gioco d’amore” e “Bull Durham – Un gioco a tre mani”) e per la musica. Quest’ultima l’ha portato nel 2007 ad abbracciare per un certo periodo la carriera di musicista rock and roll. Costner, che ha da poco divorziato dalla seconda moglie (la modella Christine Baumgartner), è padre di sette figli. E’ anche un attivista per la difesa dell’ambiente.

-foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).

