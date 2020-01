Novak Djokovic è il primo finalista degli Australian Open. Il serbo, seconda testa di serie, ha battuto in tre set lo svizzero Roger Federer, numero tre del tabellone. Una sfida tra due campionissimi che Djokovic, in vantaggio nei precedenti, si aggiudica con il punteggio di 7-6 (1), 6-4, 6-3. In finale il serbo affronterà il vincente dell’altra semifinale tra l’austriaco Dominic Thiem, quinta forza del seeding, e il tedesco Alexander Zverev, settima testa di serie.

Finale a sorpresa nel tabellone femminile. Saranno, infatti, Sofia Kenin e Garbine Muguruza a contendersi il titolo. La statunitense, testa di serie numero 14, ha battuto la numero 1 del mondo, prima testa di serie e beniamina di casa, Ashleigh Barty. L’americana, alla prima semifinale in carriera, si è imposta con il punteggio di 7-6 (6), 7-5. Niente da fare per l’australiana, nonostante il sostegno del pubblico di casa. L’altra finalista è la spagnola Garbine Muguruza che ha eliminato la rumena Simona Halep, quarta forza del torneo, regolandola in due set: 7-6 (8), 7-5.

(ITALPRESS).