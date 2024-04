Kellogg’s Extra, alla Milano Design Week va in scena la granola

MILANO (ITALPRESS) - Un viaggio multisensoriale alla scoperta della granola. A proporlo è Kellogg's Extra, brand food protagonista della Milano Design Week, con un'area esperienziale esclusiva situata presso lo "Spazio Lupo". Partendo dall' area degustazione, il percorso prosegue con un'esperienza multisensoriale per i visitatori, che possono esplorare le forme e i colori delle installazioni immersive del brand, creare la propria tazza per la colazione partecipando ai workshop giornalieri in collaborazione con il laboratorio di modellazione di ceramica Mani Milano Lab e contribuire ad un'installazione collettiva di positività e buonumore, condividendo i loro piccoli momenti di gioia quotidiani sul muro delle “little extra joys”. xh7/mgg/gsl