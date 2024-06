ROMA (ITALPRESS) – “Siamo ancora padroni del nostro destino, con tutto il rispetto per l’Inghilterra, che è una squadra eccezionale. Questa sarà la sfida più importante per questa generazione di giocatori. Ma sono sicuro che non sarà l’ultima”. Così Matjaz Kek, commissario tecnico della Slovenia, in conferenza stampa in vista della sfida contro l’Inghilterra, in programma domani alle 21 al RheinEnergieStadion di Colonia. “Abbiamo disteso i nervi dopo la partita con la Serbia, abbiamo analizzato gli aspetti positivi e negativi di quella gara, siamo pronti”. Con un successo gli sloveni avrebbero la certezza di andare avanti, ma certamente non sarà una passeggiata. Kek ha tutti a disposizione: “Dopo Monaco c’è stata un pò di delusione, ma ora abbiamo bisogno di ottimismo contro una delle favorite del torneo. Conosciamo molto bene le qualità dei giocatori dell’Inghilterra e il livello a cui giocano. Per loro l’Europeo è appena iniziato e hanno molta strada da fare. Sono una delle favorite senza dubbio. Noi faremo tutto il possibile con il grande supporto dei nostri fan”.

Insieme a Kek è intervenuto Jon Gorenc Stankovic, centrocampista dello Sturm Graz: “Ci stiamo preparando come qualsiasi altra partita. Ci siamo allenati bene e siamo pronti. Loro non hanno ancora dimostrato tutto ciò di cui sono capaci. Proprio per questo dovremo giocare al meglio, magari andare oltre noi stessi, per cercare di ottenere un risultato positivo”.

– Foto: Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]