KEAN “ANCELOTTI UN GRANDE, IMPARERÒ MOLTO CON LUI”

“Imparerò molto con lui. È un grande allenatore”. Sono le parole di Moise Kean sul suo allenatore, Carlo Ancelotti, rilasciate a Everton Tv. L’ex tecnico del Napoli è da tre turni di Premier League sulla panchina dei Toffees e in tutte e tre le gare ha utilizzato Kean (una volta dall’inizio). Ieri l’Everton è stato sconfitto per 2-1 all’Etihad di Manchester con City dopo le due vittorie consecutive arrivate col tecnico di Reggiolo: “Abbiamo giocato bene a calcio con Ancelotti – ha proseguito Kean – e ci è piaciuto tenere la palla. Il mister mi ha chiesto di godermi quello che sto facendo, di lavorare duro ed essere professionale. Per lui è molto importante. Parliamo della squadra e di dove posso giocare. Giocare da titolare contro il Newcastle è stato positivo: sarò pronto per tutte le partite e dimostrerò perchè sono qui”. Dopo aver affrontato i campioni in carica del Manchester City, domenica pomeriggio (ore 17) l’Everton se la dovrà vedere con il Liverpool in FA Cup: “Abbiamo giocato bene contro una buona squadra – il riferimento al City – e abbiamo cercato di fare del nostro meglio. Giorno dopo giorno e partita dopo partita cresciamo. Sarà una bella partita ad Anfield. Siamo entusiasti per la partita ed è sempre bello giocare un derby. Ora stiamo pensando al Liverpool e saremo pronti per questa partita. Cercheremo sempre di fare del nostro meglio. Ho lavorato sodo, tenendo la testa alta. Quando scendo in campo cerco di fare del mio meglio e di essere pronto. Sempre”.

