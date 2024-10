NEW YORK (USA) (ITALPRESS) – I Memphis Grizzlies hanno annunciato di avere promosso la guardia Yuki Kawamura con un contratto per la prossima stagione Nba. I termini dell’accordo non sono stati divulgati.

Kawamura, 23enne di 173 cm (il giocatore più basso della categoria) ha convinto nelle cinque le partite della preseason come riserva dei Grizzlies realizzando una media di 3,4 punti e 4,2 assist in 15,1 minuti dopo aver firmato inizialmente con Memphis il 6 settembre.

Non selezionato nel Draft NBA 2023, Kawamura ha gareggiato nelle ultime cinque stagioni (2019-24) nella Japanese B.League, dove è stato nominato Most Valuable Player 2022-23 con gli Yokohama B-Corsairs. Il 23enne ha iniziato tutte le 56 partite per Yokohama la scorsa stagione e ha segnato una media di 20,9 punti e 8,0 assist in 30,6 minuti per guadagnarsi una seconda selezione consecutiva nella squadra Best Five della B.League.

Kawamura ha rappresentato il Giappone alla Coppa del Mondo FIBA del 2023 e alle Olimpiadi di Parigi del 2024, dove ha totalizzato 29 punti, sette rimbalzi e sei assist per aiutare il Giappone a portare la Francia ai supplementari il 30 luglio.

