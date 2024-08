ROMA (ITALPRESS) – Katy Perry è tornata con un nuovo singolo inedito “Lifetimes”, una riflessione sull’infinità dell’amore. Dopo “Woman’s World”, anche questo nuovo brano farà parte di “143”, l’album di inediti in uscita il prossimo 20 settembre per Capitol Records.

A corredo del brano e delle sue vibes estive, esce anche il videoclip ufficiale di “Lifetimes”, diretto da Stillz (Bad Bunny, Rosalìa) e girato a Ibiza, in Spagna.

“Lifetimes è una canzone sull’amore eterno – racconta Katy Perry – scritta con la mia cara amica e collaboratrice di lunga data Sarah Hudson, insieme all’incredibile Vaughn Oliver. Racconta del trovare l’amore della propria vita, profondo e soddisfacente. Personalmente non credo che l’anima gemella debba essere sempre un partner. Può arrivare in diverse forme: un figlio, il tuo miglior amico, un animale domestico. Per me è mia figlia. Le chiedo ogni sera: ‘Mi amerai per tutta la vita?’. Lei risponde di sì e io mi sento completa. Vi trovate e ritrovate, ancora e ancora, per tutta la vita”.

– Foto: Ufficio stampa About (Aidan Cullen) –

(ITALPRESS).