ROMA (ITALPRESS) – Nel circuito Internazionale di Ottobiano Motorsport si è corsa la terza e quarta manche del campionato di rental kart 125 2t. In questa categoria master si trova il massimo livello delle tre categorie disponibili, è qui che i migliori piloti si sfidano con i mezzi più veloci del lotto. In palio per il vincitore ci sarà la finale Mondiale con il kart racing nel team ufficiale del costruttore, che si disputerà a Las Vegas. Però soltanto in top10 assoluta i piloti vanno a punti anche per il Mondiale, per questo è fondamentale stare davanti cercando di andare a punti in tutte le gare del campionato.

Questa volta le condizioni atmosferiche sono difficilissime con un forte vento di ben 40 chilometri orari che consegue molta sabbia in pista. La pole position la conquista il Toscano Racing Team con Lorenzo Cioni precedendo il compagno di squadra Michele Milanesi che si qualifica 4°. Gara1 si conclude con entrambi i piloti titolari del TRT in top5 con Cioni 2° e Milanesi 5°.

In gara2 la lotta si fa più serrata, Milanesi passa Cioni, facendo registrare anche il giro più veloce in gara rispetto al teammate per un solo decimo di secondo.

I compagni di squadra lottano per il podio fino all’ultima curva salvo poi spuntarla Cioni con il 3° posto, Milanesi 5°. Entrambi regalano un grande show per gli spettatori portando di nuovo ai vertici in classifica il Toscano Racing Team e capitalizzando punti importantissimi in ottica campionato e Mondiale.

(ITALPRESS).

