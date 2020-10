Almeno per il momento nessun provvedimento per Juventus-Napoli. Il giudice sportivo della Lega di Serie A, Gerardo Mastrandrea, infatti, si è limitato a registrare come “sub iudice” la gara non disputata domenica scorsa e valida per la terza giornata di andata di Serie A.

Il giudice ha invece squalificato per un turno due giocatori. Si tratta di Ciro Immobile (Lazio) e Stefano Sensi (Inter), entrambi espulsi nella gara di domenica scorsa all’Olimpico. Sia per l’attaccante biancoceleste che per il centrocampista nerazzurro anche un’ammenda di 10mila euro a testa. Il primo per “condotta gravemente antisportiva, per avere, al 25° del secondo tempo, colpito, da terra, con una manata al volto un avversario”; il secondo per “condotta gravemente antisportiva, per avere, al 42° del secondo tempo, colpito un avversario, che tentava di allontanare, con una manata al volto”. Nessuna sanzione tramite prova tv, infine, per il calciatore dello Spezia, Riccardo Marchizza, dopo segnalazione del procuratore federale “in merito alla possibile condotta violenta nei confronti del calciatore Alexis Jesse Saelemaekers (Milan)”. Il giudice ritiene che “non sussistono i presupposti per sanzionare quanto segnalato”. Per quanto riguarda gli allenatori ammonizioni per Simone Inzaghi (Lazio) e Giovanni Stroppa (Crotone).

(ITALPRESS).