Pari in trasferta per Juve e Lazio contro Sassuolo (3-3) e Udinese (0-0). I bianconeri vanno così a +7 sull’Atalanta al momento seconda in attesa dell’Inter.

Una rete di Danilo in avvio di match sembra spianare la strada ai bianconeri di Sarri che già al 12′ si trovano avanti di due reti grazie al raddoppio di Higuain. Ma il Sassuolo conferma il buon momento e riapre il match con Djuricic nel primo tempo, poi nella ripresa prima pareggia con Berardi e poi passa con Caputo. Tocca ad Alex Sandro rimettere tutto e definitivamente in parità: per i bianconeri appena due punti in tre gare.

Dopo tre sconfitte di fila, la Lazio non riesce ad andare oltre il pari in casa dell’Udinese. Un pareggio a reti bianche, equilibrato e ricco di occasioni, che pero’ non fa sorridere nessuno. L’Udinese, a quota 36, naviga ancora in acque burrascose ma comunque a piu’ 7 sulla

salvezza. La Lazio, a 69 punti, si vede scavalcare dall’Atalanta e scivola al 3° posto, rischiando pure il sorpasso dell’Inter.

(ITALPRESS).